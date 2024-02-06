Участница одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Дарья Мельник предложила рецепт замечательной закуски вместо крабового салата.

Звезда "Мастер Шеф", кулинарная блогерка Дарья Мельник на своей странице в Instagram показала, как за 15 минут приготовить вкуснейшую закуску из крабовых палочек вместо банального крабового салата.

Ученица "Мастер Шеф" решила приготовить крабовый салат в форме "Рафаэлок". Эта закуска очень простая и быстрая в приготовлении, а результат поразит вас нежным вкусом и эффектным видом на праздничном столе.

Для приготовления закуски из крабовых палочек, которая станет отличной заменой обычного крабового салата, звезда "Мастер Шеф" Дарья Мельник берет следующие ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

яйца – 3 шт.

плавленые сырки – 3 шт.

чеснок - 2 зубчика

майонез – 2 ст.л.

щепотка соли

Сперва звезда "Мастер Шеф" отваривает яйца вкрутую, охлаждает их, чистит и натирает на мелкой терке. Также мелко натираем плавленые сырки, чеснок и добавляем к яйцам.

"Далее звезда наших шариков – Крабовые палочки! Их тоже натереть. 1/3 натертых крабовых оставьте, они понадобятся для панировки шариков", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

К яичной массе добавляем 2/3 тертых крабовых палочек, соль по вкусу, майонез и все перемешиваем.

Формируем из крабового салата шарики и обваливаем их в тертых крабовых палочках – у нас получатся хорошенькие "рафаэлки". Можно отправить готовую закуску на несколько часов в холодильник, а можно подавать сразу.

"Смакуют эти крабовые Рафаэлки и без ничего, потому что такие нежные получаются 🥹 А можете сделать греночки и положить шарик сверху🫶🏼🦀", – советует звезда "Мастер Шеф" Дарья Мельник такую ​​замену крабовому салату.

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