Звезда проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько показал рецепт ажурных блинов, которые имеют очень красивую текстуру с крошечными дырочками.

Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько поделился с украинцами рецептом вкуснейших блинов с необычным соусом.

Для приготовления блинов финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

250 г молока

250 г воды

2 ст. л. сахара

8 г сухих дрожжей

2 яйца

0,5 ч. л. соли

190 г муки

50 г растительного масла

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько смешивает молоко с водой и сахаром и прогревает эту смесь в микроволновке 30 секунд, чтобы она была теплой. Затем добавляем дрожжи, размешиваем и оставляем на 15 минут.

Отдельно размешиваем яйца с солью. Когда дрожжи активируются, добавляем яйца, перемешиваем, добавляем просеянную муку и снова хорошо перемешиваем, чтобы не осталось комочков. В конце добавляем в тесто растительное масло и перемешиваем.

"Мастер Шеф" Николай Люлько накрывает готовое тесто полотенцем и ставит в теплое место примерно на 40 минут - за это время оно должно вырасти втрое.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Для соуса звезда "Мастер Шеф" взял следующие ингредиенты:

180 г икры минтая

40 г жирной сметаны

40 г синего лука

40 г маринованного огурца

сок и цедра половинки лимона

"Мастер Шеф" Николай Люлько просто смешал икру с мелко нарезанными огурцами и луком, добавил сметану, сок и лимонную цедру. Макаем блины в этот соус – и наслаждаемся.

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