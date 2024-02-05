"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился полезной альтернативой популярному крабовому салату, приготовив его с домашними крабовыми палочками и без майонеза.
Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко категорически не советует использовать магазинные крабовые палочки, поэтому рассказал, как приготовить их самостоятельно. Это очень просто, а домашние крабовые палочки получатся не только вкусными, но и полезными.
Чтобы приготовить крабовый салат по-новому "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- филе хека – 200 г
- сливки – 30 г
- брынза – 30 г
- белок яичный – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- сладкий лук (синий) – ¼ шт.
- кукуруза консервированная – 1,5 ст.л.
- немного сока свеклы для цвета
- растительное масло – 2 ст.л.
- петрушка – 2-3 веточки
- соль и перец по вкусу
Для приготовления крабовых палочек "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает филе хека большими кусочками, добавляет сливки и яичный белок, взбитый в пышную пену. Блендером перебиваем эту смесь до однородности и подсаливаем.
Из полученной рыбной массы "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко формирует колбаску, заворачивая ее в пищевую пленку в два слоя, завязывает концы и отваривает в кипящей воде в течение 10 минут.
Далее, чтобы приготовить крабовый салат, шеф-повар нарезает помидор, лук, измельчает петрушку, брынзу, добавляет кукурузу и сбрызгивает все соком лимона.
Готовую рыбную "колбаску" подкрашиваем соком свеклы – и домашние крабовые палочки готовы. Нарезаем их маленькими кусочками и добавляем в крабовый салат.
Крабовый салат "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко заправил не майонезом, а просто оливковым маслом – выходит очень вкусно.
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