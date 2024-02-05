Кулинарный эксперт, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко категорически не советует использовать магазинные крабовые палочки, поэтому показал, как приготовить их самостоятельно.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился полезной альтернативой популярному крабовому салату, приготовив его с домашними крабовыми палочками и без майонеза.

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко категорически не советует использовать магазинные крабовые палочки, поэтому рассказал, как приготовить их самостоятельно. Это очень просто, а домашние крабовые палочки получатся не только вкусными, но и полезными.

Чтобы приготовить крабовый салат по-новому "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

филе хека – 200 г

сливки – 30 г

брынза – 30 г

белок яичный – 1 шт.

помидор – 1 шт.

сладкий лук (синий) – ¼ шт.

кукуруза консервированная – 1,5 ст.л.

немного сока свеклы для цвета

растительное масло – 2 ст.л.

петрушка – 2-3 веточки

соль и перец по вкусу

Для приготовления крабовых палочек "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает филе хека большими кусочками, добавляет сливки и яичный белок, взбитый в пышную пену. Блендером перебиваем эту смесь до однородности и подсаливаем.

Из полученной рыбной массы "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко формирует колбаску, заворачивая ее в пищевую пленку в два слоя, завязывает концы и отваривает в кипящей воде в течение 10 минут.

Далее, чтобы приготовить крабовый салат, шеф-повар нарезает помидор, лук, измельчает петрушку, брынзу, добавляет кукурузу и сбрызгивает все соком лимона.

Готовую рыбную "колбаску" подкрашиваем соком свеклы – и домашние крабовые палочки готовы. Нарезаем их маленькими кусочками и добавляем в крабовый салат.

Крабовый салат "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко заправил не майонезом, а просто оливковым маслом – выходит очень вкусно.

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