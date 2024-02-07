Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как приготовить особенные чебуреки с мясом и добавлением творога, что сделает их более уникальными.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки (+ дополнительно для подсыпки)

200 г кипятка

Соль

Для начинки:

250 г мясного фарша

1 томат

1 большая луковица

150 г творога

25 г воды

Соль, перец

Душистая соль с травами (по вкусу)

500 г рафинированного масла без запаха

В глубокой миске соедините 275 г муки, соль, залейте кипятком, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Перемешайте деревянной ложкой и дайте немного остыть.

Постепенно добавляйте муку, вымешивая тесто до получения эластичного, но не слишком тугого состояния.

Оставьте тесто под миской для отдыха.

Начинка:

Натрите лук, целый томат и сыр на терке. В миске с мясным фаршем добавьте подготовленные лук, томат и сыр.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, приправьте солью, перцем и душистой солью с травами. Добавьте 25 г воды для создания сочной текстуры фарша.

Формирование чебуреков:

Тонко раскатайте кусочек теста на столе, посыпанный мукой, и вырежьте круг с помощью крышки.

На центр положите ложку фарша, закройте края теста, избавляясь от избыточного воздуха, и закрепите вилкой. Повторите процесс для оставшихся чебуреков.

Разогрейте масло на среднем огне и проверьте, как жарится кусочек теста.

Обжаривайте чебуреки по 2 штуки, минуту с каждой стороны, пока не получится золотистый цвет, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Выложите на бумажное полотенце.

Подавайте чебуреки, сложенные пополам, чтобы образовался "конверт", и предотвратите вытекание сока.

Совет:

Добавьте 10-15 г растительного масла в тесто и замените 10-15 г кипятка на водку для более рыхлого теста, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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