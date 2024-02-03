В июне 2023 года выросла цена электроэнергии в Украине до отметки 2,64 гривны за киловатт-час.

Как рассказал эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в 2024 году цена электроэнергии в Украине может возрасти еще больше.

По его словам, стоимость до конца года может составить 6 гривен.

"Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды в год. То есть, один рост будет ориентировочно 1 мая - 1 июня, а второй 1 октября или 1 ноября", - говорит Попенко.

Эксперт по ЖКУ спрогнозировал, что цена электроэнергии в Украине может расти следующим образом:

на первом этапе роста цена поднимется до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

В настоящее время цена электроэнергии в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Также Попенко считает, что реальная цена электроэнергии для украинцев меньше, чем рассказывают эксперты.

"Если посчитать приблизительную стоимость, то выходит где-то на 4,5 гривны. Опять же плюс-минус нужно учитывать ежегодную инфляцию, изменение цен на рынке угля, подорожание атомной составляющей, топливной", - сообщил Попенко.

Источник: 24 канал.

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