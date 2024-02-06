Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм в деталях, как приготовить домашнюю колбасу. По словам кулинара, с приправами и полезными лайфхаками получается действительно вкусное угощение.

Ингредиенты:

1.1 кг мякоти свинины (лопатка или окорок)

250 г сала

200 г сырого почищенного картофеля

Чеснок (можно использовать сушеный)

Мускатный орех

Ароматный и черный перец

Соль (9 г на 1 кг продукта)

100 г ледяной воды

Подкопченная паприка (по желанию)

Натуральные оболочки для колбасы

Инструкции:

Отложите примерно 200 г мяса и 50 г сала на последующую перекрутку, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Нарежьте остальное мясо и сало кубиками примерно 1 см. Сало можно нарезать чуть мельче.

Используя мясорубку или процессор, перекрутите мясо, сало и сырой картофель. Добавьте специи (чеснок, мускатный орех, ароматный и черный перец, соль) и ледяную воду. Перемешайте, даже слегка "выбивая" фарш.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, по желанию, добавьте подкопченную паприку.

Дайте фаршу постоять, чтобы мясо впитало все специи.

Наполните натуральные оболочки на 2/3, оставляя место для расширения в процессе приготовления.

Сделайте несколько проколов в колбаске, чтобы избыточный сок мог выйти, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Запекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут, периодически переворачивая, чтобы обеспечить румяную корочку с обеих сторон.

При необходимости добавьте немного воды на противень, чтобы сохранить влажность колбасы.

Дайте колбасе остыть перед подачей, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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