Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алла Ковальчук объединила в одном рецепте салат из крабовых палочек и с ананасами.

Звезда одного из сезонов шоу "Мастер Шеф" Алла Ковальчук поделилась собственным оригинальным рецептом крабового салата под названием "Лживый краб".

Крабовый салат по этому рецепту поразит всех гостей. Он получается фантастически вкусным и необычным, ведь участница "Мастер Шеф" не добавляет яиц, риса, огурцов, как это многие делают, зато использует сыр и ананасы.

Для приготовления крабового салата звезда "Мастер Шеф" Алла Ковальчук берет следующие ингредиенты:

крабовые палочки – 220 г

кукуруза – 220 г (можно брать консервированную, а можно и просто разморозить)

моцарелла – 100 г

ананас консервированный – 170 г

стебель сельдерея или 1 луковица

для цвета можно добавить немного зелени (укропа)

Для заправки нам понадобятся:

майонез и сметана или греческий йогурт в пропорции 1:1

соль и специи по вкусу

Звезда "Мастер Шеф" Алла Ковальчук мелким кубиком нарезает моцареллу, ананас и стебель сельдерея - он придаст салату особую свежесть и пользу. Сельдерей можно заменить на лук, но его нужно замариновать.

Смешиваем нарезанные ингредиенты с кукурузой, заправляем крабовый салат смесью майонеза и сметаны и доводим до вкуса солью и перцем.

Украинцы в комментариях оценили рецепт крабового салата от звезды "Мастер Шеф" Аллы Ковальчук:

"Очень интересный рецепт с сельдереем, я такое люблю 👍😍благодарю за рецепт🤗вскоре будет гостям на столе";

"Такого салата еще не готовила, спасибо за рецепт".

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