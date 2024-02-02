Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился прекрасным рецептом начинки, с которой блины будут еще вкуснее.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам оригинальную идею для приготовления блинчиков.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальное тесто на блинчики и как их пожарить, чтобы они были вкусными, тоненькими и подходили как для сладкой начинки, так и для соленой (рецепт можно найти здесь).

А также шеф-повар предложил очень вкусный и небанальный вариант соленой начинки для блинов – с рыбой.

Для рыбной начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты:

филе минтая – 0,5 кг

лук – 150 г

грибы (шампиньоны) - 200 г

сливки – 100-150 г

соль и перец по вкусу

немного муки

растительное масло

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский размораживает рыбу, затем аккуратно удаляет из нее косточки и нарезает небольшими кубиками.

Лук нарезаем мелко и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем нарезанные кубиками шампиньоны, обжариваем немного, добавляем нарезанную рыбу и тушим.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит соус Ру – просто обжаривает немного муки на масле. Добавляем соус в сковороду к рыбе, а также соль, перец, сливки и доводим начинку достаточно густой консистенции.

Когда начинка остынет, выкладываем ее в готовые блины, заворачиваем блинчики и складываем их в форму, смазанную маслом. Сверху можно добавить еще несколько кусочков сливочного масла. Отправляем блины в разогретую духовку и запекаем до румяной корочки.

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