Морковь по-корейски используют и как остренькая и душистая казуска, и как вкусный ингредиент для других блюд.

Морковь по-корейски можно встретить в хот-догах, рулетах, салатах и ​​других вкусных блюдах, пишет Politeka.net.

Ее продают на базарах и в магазинах. Но морковь по-корейски можно приготовить и дома.

Морковь по-корейски.

Одним из рецептов моркови по-корейски на скорую руку поделилась автор блога «natarochka».

«Обожаю корейскую морковь. Я потратила 30 минут. Вышло пол-литра», - рассказала блогер, показывая ход приготовления моркови по-корейски на скорую руку.

Для приготовления необходимы 0,5 кг моркови, 0,5 ст. л соли.

«Натереть, перемять и оставить на 30 минут. Отцедить сок», - прокомментировала ход приготовления моркови по-корейски автор блога.

Приправляем морковь по-корейски следующими ингредиентами: 0.5 ч. л. соли, 0,5 ч.л. кориандра, 4 зубчика чеснока, 1.5 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. перца, 50мл. масла, 1 луковица; 1 ч.л. яблочного уксуса.

К моркови по-корейски добавляем все приправы.

«Разогреваем масло с луком, как на видео», - объяснила автор блога.

Отметим, что морковь по-корейски в действительности имеет мало общего с кухней Кореи. Традиционный салат корейцев кимчи (кимча, кимчхи) – это пекинская капуста, замаринованная в уксусе со специями. Ким – капуста, чи, а ча – салат.

Считается, что блюдо морковь по-корейски получило распространение благодаря советским корейцам. Салат первоначально назывался «коре-сарам».

Морковь по-корейски происходит от кимчи, поскольку пекинскую капусту в СССР было трудно или невозможно достать, стали использовать морковь.

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