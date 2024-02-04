В Украине советские фарфоровые статуэтки можно продать за большие деньги.

Коллекционеры и любители антиквариата сейчас охотятся за старым советским фарфором первой половины и середины прошлого века.

На сайте ОЛХ можно найти множество объявлений о продаже таких статуеток.

Самые простые и дешевые продаются за десятки гривен. Например, продается сервиз рыбки за 50 гривен. Продавец сообщил, что сервиз в хорошем состоянии, без сколов и повреждений.

"Продам в хорошем состоянии, без трещин и тд. Отпровляю по олх доставке...", - сообщил продавец.



Дороже ценится сервиз кобальтового цвета. Сервиз "Рыбки" кобальтовый времён СССР продают уже за 550 гривен.

"Продается сервиз Рыбки времён СССР. Новый. Кобальтовый, раритет. В идеальном состоянии. Сколов нет. Отправлю ОЛХ доставкой", - сообщил продавец в объявлении.

Посуда "Рыбки", сервиз - продается за 500 гривен.

"Продам комплект посуды Рыбки, одна большая и шесть маленьких. Состояние Нового. Ни разу не использовался. Без скол. Цена за комплект 500 грн", - говорится в объявлении.

За 9 тысяч гривен продают фарфоровый сервиз "Рыбки", однако продавец добавил, что цена не окончательная, возможен торг.

"Продам фарфоровый набор из Москвы, СССР. Рыбки. Одной рыбки нет. 5 маленьких и одна большая. Советский фарфоровый набор. В отличном состоянии", - говорится в объявлении.

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