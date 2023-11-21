На перший погляд, копійка може здатися звичайною, але важливо придивитися до аверсу та реверсу.

Стало відомо, що українські копійки продали за сотні тисяч. Багато людей не усвідомлюють, що деякі монети мають значно вищу вартість, ніж їхній номінал. Наприклад, 2-копійкові монети в залежності від стану та особливостей можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Тут рішучий фактор - рідкісний дефект.

Згідно даним спецалізованого сайту Violity, нещодавно таку монету продали за дуже велику суму. Дізнайтесь, як виглядає цінна монета номіналом 2 копійки.

Продавець із Івано-Франківської області висловив короткий опис свого лоту, зауваживши, що монета, виготовлена з алюмінію, не має ознак реставрації і відноситься до типу "АА".

На перший погляд копійка може здатися звичайною, але важливо придивитися до аверсу та реверсу. На реверсі 2-копійкової монети видно незвичайний "хвостик" на гроні, згідно з класифікацією.

Детальніше, монета вражає своєю широкою окантовкою на реверсі та гладким гуртом. Ззовні вона може виглядати трошки зношеною, свідчачи про своє колишнє використання.

Продавець також надав зображення монети на вагах, щоб допомогти нумізматам визначити її вартість. Аукціон за цей лот виявився дуже активним, а перемогу здобув учасник, готовий заплатити за цю рідкісну монету суму в 105 000 гривень і 1 гривню.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.