Салат из свеклы это очень вкусно, легко в приготовлении и полезно, ведь этот овощ может похвастаться множеством микроэлементов и витаминов.

Так, свекла содержит витамины В, Р, РР, фолиевую кислоту, клетчатку, магний, калий, йод, марганец, железо, серу, рубидий, цезий и еще целый список питательных компонентов.

Также в состав этого овоща входят такие аминокислоты как аргинин, бетанин, гистидин и другие.

Блюда из свеклы вкусные и полезные. И среди них, конечно, салаты. Свеклу для салатов можно отваривать, мариновать, запекать и есть даже сырой. Заправляют маслом, лимонным соком или майонезом.

Существует множество вкусных рецептов салата из свеклы. Одним из них поделилась фудблогер Юлия на своей странице cook_julia_simonchuk.

«Салат из свеклы. Очень советую вам приготовить этот салатик, я готовила впервые и нашей семье он очень понравился!», - рассказала Юлия.

Салат из свеклы.

Для приготовления салата из свеклы по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: свекла красная – 1-2 шт; сырок плавленый – 2 шт; горошек консервированный – 150 г; чеснок – 2-3 зубчика; соль, перец и майонез по вкусу.

Ход приготовления салата из свеклы элементарный.

К отварной и измельченной в кубик красной свекле добавляем горошек, плавленый сырок, выдавливаем чеснок, солим, перчим, кладем майонез, перемешиваем.

Кулинар также посоветовала плавленый сырок положить в морозилку – так его будет легче порезать.

Салат из свеклы.

Подписчики фудблогера, комментируя этот рецепт салата из свеклы, решили поделиться своими советами:

«Очень вкусно. Но я свеклу тру на большой терке, а сыр на маленькую и горошка не надо. Добавляла яйца и поняла, что они лишние»,

«Вместо плавленого берема сыр, типа фета»,

«А если свеклу запечь в духовке, то еще вкуснее получается»,

«Готовила и не раз, на каждый день выручает. По моему вкусу, горошек салат простит, лучше огурец маринованный» .

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