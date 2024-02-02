Актриса «Женского квартала» Татьяна Песик поделилась простым и доступным рецептом, который наполнит энергией и пополнит запасы жизненных сил.

Звезда «Женского квартала» Татьяна Песик показала легкий рецепт, который по силам приготовить каждому, пишет Politeka.net.

По словам Татьяны Песик, он вкусный и является настоящей «витаминной бомбой».

«Никак мне руки не доходили до этого смузи, наконец-то я его сделала, я вам скажу достаточно даже хорошо, сельдерея практически не слышно, потому что киви перебивает его, еще сюда можно яблоко… Одним словом, это витаминная бомба, я аж какой заряд энергии получила» , – рассказала звезда «Женского квартала», показывая ход приготовления витаминного коктейля на своей странице в Инстаграм.

По ее словам, если пить его месяц, то "организму будет очень хорошо".

«Я не знаю, будет ли такая у меня возможность в течение месяца, но следующие дни я его точно буду делать…», - отметила актриса «Женского квартала».

Также Татьяна Песик рассказала, что хотела приготовить именно такой коктейль – "потому что здесь все зеленое".

Итак, для приготовления витаминного смузи понадобятся шпинат, сельдерей, киви, немного воды. Взбиваем в блендере и все, можно пить.

Шпинат в этом смузи пополнит организм витаминами и минералами. Кроме того, он отлично очищает организм от вредных веществ. А сельдерей – отличный тонизирующий продукт. Считается, что сельдерей хорошо выводит токсины.

Киви же полезен для организма, потому что в нем, в первую очередь, высокое содержание витамина С, помогающего укрепить иммунитет, уменьшить воспаление в организме. Также он поддерживает здоровье костей и кожи.

Киви является антиоксидантом, потому что в нем есть витамины Е и К, которые борются со стрессом и воспалениями. Также калий, содержащийся в киви, помогает сердечно-сосудистой системе, снижает давление, а потому рекомендован гипертоникам.

Отметим, что при приготовлении такого коктейля вместо сельдерея можно взять банан. Он придаст напитку нежный вкус.

Еще один вариант простого и полезного смузи – из сельдерея и яблока.

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