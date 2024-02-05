Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить необычную тушеную капусту как начинку для вареников, но она получилась настолько вкусной, что ее съели просто так.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял не обычную белокочанную капусту, а краснокочанную. Рецепт очень простой, а результат выходит просто невероятным.

Для приготовления тушеной капусты Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" использовал:

капуста краснокочанная - 1 кочан

луковица - 1 большой

уксус (винный или яблочный)

растительное масло

соль и душистый перец

изюм (или сушеная клюква)

для аромата можно добавить щепотку молотого кориандра

Капусту "Мастер Шеф" Владимир Ярославский шинкует максимально тонко, а лук нарезает тонкими полукольцами.

На разогретой сковороде с растительным маслом сперва немного обжариваем лук - он должен только начать менять цвет. После этого добавляем капусту и жарим в течение нескольких минут. Перемешиваем капусту несколько раз, чтобы она не пригорела.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, перец, уксус, перемешивает капусту, накрывает крышкой и тушит на маленьком огне до мягкости.

Промытые изюм или сушеную клюкву добавляем примерно на середине процесса приготовления, в молотый кориандр, чтобы он сохранил аромат, почти в конце.

Когда капуста готова, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выключает огонь и дает капусте дойти под крышкой еще примерно 10 минут.

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