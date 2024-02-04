Салат из пекинской капусты может приготовить каждый, ведь для него нужно ни много времени, ни особых кулинарных навыков, ни сложных и дорогих ингредиентов.

Салат из пекинской капусты можно готовить хоть ежедневно, меняя ингредиенты, экспериментируя со вкусами, пишет Politeka.net.

Салат из пекинской капусты может быть мясным и овощным, диетическим и сытным. Пекинка будет прекрасно ссочетаться со свежими шампиньонами и консервированными, куриным филе и тунцом, красной рыбой и просто с овощами.

Салат из пекинской капусты.

К салатам из пекинской капусты добавляют морковь по-корейски, сухарики и другие вкусные ингредиенты.

Еще один легкий и вкусный вариант салата из пекинской капусты – с крабовыми палочками.

Для его приготовления требуются следующие ингредиенты: пекинская капуста, крупный болгарский перец, крабовые палочки.

Пекинскую капусту можно нашинковать или порвать. Болгарский перец и крабовые палочки нарезаем кубиками.

Салат из пекинской капусты.

Для заправки можно выбрать майонез, сметану или смешать эти два ингредиента. Кроме того, к салату из пекинской капусты отлично подойдет соус на основе масла и горчицы. Сделать его очень просто – сок лимона смешать с оливковым или подсолнечным маслом, добавить пропущенный через пресс чеснок и горчицу. Взбить миксером или венчиком.

Добавляем в салат соль и перец, а также любимые специи или травы. Вот и все, салат из пекинской капусты готов! Залетает, как говорится, "на ура".

Если хочется сделать этот салат более сытным, можно добавить консервированную кукурузу и отварные яйца, а также свежие огурцы.

Украсить салат из пекинской капусты можно сухариками, а сверху потереть немного сыра.

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