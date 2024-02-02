Легкий и вкусный салат «Цезарь» станет идеальным дополнением к вашему обеду или ужину.

Этот салат из пекинской капусты не содержит майонеза и готовится очень быстро, пишет Politeka.net.

Для приготовления салата «Цезарь» из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: отварное яйцо, пекинская капуста, консервированная кукуруза, зеленый лук, 200 г куриного филе, ф ст. л сыра "Филадельфия", соль и перец по вкусу.

Пекинскую капусту шинкуем, куриное филе нарезаем кубиками.

Кстати, куриное филе можно просто отварить, а можно запечь со специями. Также салаты из пекинской капусты готовят с подкопченным филе.

Далее в салатницу к филе и капусте добавляем полбаночки кукурузы и порезанный зеленый лук.

Вареное яйцо нарезаем и выкладываем в салатницу. Также добавляем сыр «Филадельфия».

Салат "Цезарь" из пекинской капусты.

Заправляем салат "Цезарь" из пекинской капусты оливковым маслом. А можно на скорую руку сделать соус – добавив в масло чеснок, лимонный сок, горчицу, черный перец, базилик.

Отметим, что существует множество вариаций салата «Цезарь». Традиционно в блюдо входят салат сорта ромен, сыр Пармезан, курица и сухарики. Еще одной особенностью этого салата является заправка в него.

Салат «Цезарь».

Так что, если хочется более изысканный вариант салата «Цезарь» из пекинской капусты, к нему можно добавить помидоры Чери и сыр Пармезан. Куриное филе следует замариновать и поджарить на сковороде до золотистого цвета.

Украсить салат «Цезарь» из пекинской капусты можно сухариками – с ними получится гораздо вкуснее. Для этого батон подсушиваем в духовке или на сковороде.

Для соуса соедините горчицу, оливковое масло, сметану, майонез, базилик, перец, лимонный сок и чеснок, пропущенный через пресс.

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