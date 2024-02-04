Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе со своей мамой, которая долгое время жила в Италии, показал, как приготовить равиоли – итальянский аналог вареников или пельменей.

Для теста нам понадобится всего два ингредиента:

мука – 170 г

яйца – 1 целое большое + 3 желтка

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил взять:

рикотта - 250 г

моцарелла – 125 г

пармезан – 30 г

соль и мускатный орех

Начинку можно делать любую, например, рагу из курицы или шпинат с сыром и жареным лучком. Главное, чтобы она была уже готовая, а не сырое мясо.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо размешивает яйцо с желтками, затем добавляет просеянную муку и замешивает тесто. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодном месте.

Чтобы приготовить начинку "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто растер вилкой моцареллу с рикоттой, добавил тертый пармезан, немного мускатного ореха и соль по вкусу.

Охлажденное тесто очень тонко раскатываем, при необходимости подпыливая рабочую поверхность мукой. Раскатанное тесто делим на две равные части. На один пласт теста выкладываем начинку, как на видео, накрываем второй половиной теста и формируем равиоли.

Варить равиоли надо в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 мин. – уголки теста должны стать мягкими.

Для соуса "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на сковороде растапливает 30-40 г сливочного масла и добавляет 2 ст.л. воды, в которой варятся равиоли (доводить смесь до кипения не нужно). Выкладываем на сковороду равиоли и немного тушим их (до минуты). Для аромата можно добавить листики шалфея, как это делают в Италии.

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