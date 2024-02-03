Этот салат из пекинской капусты можно есть даже тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть.

Рецептом салата из пекинской капусты поделилась украинская певица Мята на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Я очень люблю салаты из пекинки, потому что белокочанная капуста для меня немножко тяжеловата, а пекинка как раз то, что нужно», - отметила артистка.

По ее словам, этот салат из пекинской фигуры совсем не навредит фигуре.

«Для тех, кто заботится о своей фигуре, своей внешности. Вы этот салат можете употреблять на ужин спокойно. Здесь есть и белки, и углеводы одновременно. Конечно, к салату вы больше ничего не добавляете. То есть, вы на ужин съедаете один салат и этого будет достаточно для вашего организма», - заверила певица.

Салат из пекинской капусты.

Итак, для приготовления салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: Пекинская капуста – 150 грм., кукуруза – 2 столовые ложки, Морковь – 1 шт., яйцо – 1 шт. Грецкие орехи – 10-15 грм., Сметана – 2 столовые ложки, горчица – на кончике чайной ложки, соль, перец.

Ход приготовления этого салата из пекинской капусты элементарный.

Пекинскую капусту необходимо порезать, морковь натереть, отварное яйцо нарезать кубиками, добавить кукурузу, грецкие орехи, посолить, поперчить и перемешать.

Готовим быструю заправку для салата из пекинской капусты – просто смешиваем сметану с горчицей.

Заправляем салат, тщательно перемешиваем и можно подавать на стол!

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