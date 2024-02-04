В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший картофельный рулет.
Этот рецепт выручит вас в любой ситуации: и если просто не знаете, что приготовить к ужину, и когда к вам уже спешат гости. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что картофельный рулет готовится очень быстро и просто, а блюдо получается невероятно вкусным и небанальным.
Для приготовления картофельного рулета судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- сыр твердый – 300 г
- картофель – 500 г
- фарш куриный – 400 г
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло – 30 мл
Картошку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и нарезает слайсами толщиной примерно 2-3 мм. Сыр натираем на терку.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем равномерно половину сыра, следующим слоем выкладываем слайсы картофеля, немного сбрызгиваем растительным маслом и добавляем соль, а сверху посыпаем остальным сыром.
Отправляем картофель в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут (до готовности).
Фарш обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом, добавляем соль и перец. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает обжаренный фарш на запеченный картофель с сыром и с помощью пергамента заворачивает все в рулет, так же, как суши-ролл.
Украшаем картофельный рулет зеленью или зеленым лучком, нарезаем на кусочки и подаем на стол.
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