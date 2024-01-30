Народный праздник 31 января известен под названием Афанасий Ломонос, Афанасьев день.

Раньше в последний день января часто стояли сильные морозы.

Также было принято в эту дату изгонять ведьм - знахари в полночь заговаривали печную трубу, потому что считали, что именно по ней ведьмы попадают в дом.

Крестьяне 31 января осматривали запасы корма и дров и если запасов оставалось мало, то старились меньше кормить животных.

Также по традиции молодые парни и девушки много времени проводили вместе, стараясь найти пару и жениться.

Кроме того 31 января знакомились с родителями жениха или невесты, однако в гости обязательно приходили с подарком.

Существуют и запреты 31 января, что нельзя делать :

Запрещено крестить мальчиков, потому что есть риск того, что в будущему у них будет мужское бессилие.

С этой даты и до Пасхи не рекомендуется праздновать свадьбы.

Также это плохой день для переезда, иначе постоянно будут конфликты.

Не рекомендуется обращаться в суд 31 января, ведь проиграете дело.

Кроме того хирургические операции по возможности лучше не проводить 31 января.

Наши предки следили за погодой в этот день, приметы погоды 31 января.

Потепление 31 января - к плохому урожаю картошки.

Солнце светит в середине дня - готовьтесь к ранней весне.

Метель в этот день предвещают позднюю весну.

Источник: Униан.

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