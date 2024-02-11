В Украине традиционно День влюбленных отмечали 14 февраля, однако после перехода на новый церковный календарь важно знать, получил ли День святого Валентина новую дату.

День святого Валентина в 2024 году

В 2024 году украинцы будут праздновать День святого Валентина 14 февраля, изменения не произошли из-за того, что у праздника есть фиксированная дата.

Поэтому по традиции влюбленные проводят день вместе, готовят друг другу сюрпризы и подарки.

Среди популярных подарков и знаков внимания - цветы, романтические открытки и шоколад в форме сердца.

Однако существуют разные традиции у стран мира на День влюбленных.

Украинцы в комментариях поделились мнениями по поводу праздника Дня влюбленных в Украине:

"Никогда раньше его не праздновали, но кому-то мало праздников вот и переняли то Хэллоуин, то Валентина",

"У нас есть свои дни Ангела!.Боремся за украинское, а заимствуем чужое. А день влюбленных должен быть каждый день!",

"Я и теперь не праздную. Не признаю. Я сама каждый день могу сделать себе праздник любого плана и с любым названием!",

"Не праздник. Оно не наше, не украинское",

"Такого праздника в церковном календаре нет, и как говорил священник на проповеди, что возможно и был такой Валентин, который тайно венчал, но 14 февраля это не церковный праздник".

Источник: 24 канал.

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