Таким рецептом салата из пекинской капусты, который можно даже не заправлять, поделилась автор блога «Мамунця» .
По словам хозяйки, этот рецепт она попробовала у коллеги. И он ей так понравился, что ей захотелось повторить его дома.
Рецепт очень простой. Для его приготовления нужны пекинская капуста, морковь по-корейски, горошек консервированный, зелень (укроп, рукола, базилик – что захочется), семена (подсолнечник, лен, чиа – что угодно), специи по желанию.
Вместо пекинской капусты можно использовать обычную раннюю.
Ход приготовления – нарезать капусту и засыпать все остальные ингредиенты в салатницу. Перемешиваем.
«Все! Конец! Да, я не шучу. Заправлять ничем не нужно, потому что морковь имеет свою заправку. Нереально вкусно и просто!», - подчеркнула автор блога.
По ее словам, с заправками, конечно, можно экспериментировать, но действительно достаточно маринада из моркови.
В комментариях к рецепту подписчики блогера отмечают, что салат действительно вкусный.
«Вкусно невероятно!»,
«Тоже готовила! Три раза. Подряд. Все гениальное просто!»,
«Добавляла еще кунжут и заменила горох кукурузой. Всем нравилось. Спасибо за идею»,
«Рецепт супер, простой в исполнении и полезный»,
«Вкуснятина»,
«Уже готовила, действительно просто и достаточно вкусно»,
«Пробовали, и реально вкуснятина» .
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