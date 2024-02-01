Салат из пекинской капусты в некоторых случаях можно даже не заправлять соусами, ведь он получится вкусным и сочным благодаря ингредиентам.

Таким рецептом салата из пекинской капусты, который можно даже не заправлять, поделилась автор блога «Мамунця» .

По словам хозяйки, этот рецепт она попробовала у коллеги. И он ей так понравился, что ей захотелось повторить его дома.

Рецепт очень простой. Для его приготовления нужны пекинская капуста, морковь по-корейски, горошек консервированный, зелень (укроп, рукола, базилик – что захочется), семена (подсолнечник, лен, чиа – что угодно), специи по желанию.

Вместо пекинской капусты можно использовать обычную раннюю.

Ход приготовления – нарезать капусту и засыпать все остальные ингредиенты в салатницу. Перемешиваем.

«Все! Конец! Да, я не шучу. Заправлять ничем не нужно, потому что морковь имеет свою заправку. Нереально вкусно и просто!», - подчеркнула автор блога.

По ее словам, с заправками, конечно, можно экспериментировать, но действительно достаточно маринада из моркови.

В комментариях к рецепту подписчики блогера отмечают, что салат действительно вкусный.

«Вкусно невероятно!»,

«Тоже готовила! Три раза. Подряд. Все гениальное просто!»,

«Добавляла еще кунжут и заменила горох кукурузой. Всем нравилось. Спасибо за идею»,

«Рецепт супер, простой в исполнении и полезный»,

«Вкуснятина»,

«Уже готовила, действительно просто и достаточно вкусно»,

«Пробовали, и реально вкуснятина» .

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