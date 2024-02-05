Цена на электричество в Украине может вырасти примерно вдвое от сегодняшней суммы.

Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти вдвое.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, рыночная цена на электроэнергию достигает от 5 до 6 гривен за киловатт-час – это без учета тарифа на диспетчеризацию и доставку.

"Тариф для населения за потребленную электроэнергию - 2 гривны 64 копейки, а к середине прошлого года был вдвое меньше", - говорится в сообщении.

К повышению цены электроэнергии в Украине, считает Нагорняк, нас уже подталкивают партнеры.

"Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 гривен. Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить.

Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – рассказал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о возможном росте тарифа на электроэнергию в Украине:

"С нашими зарплатами, государство должно дотировать всех, кроме депутатов, потому что только их зарплаты позволяют оплатить коммунальные и еще хватит на продукты, лекарства, какие-то услуги (стоматологию, парикмахерские и т д)",

"Хмм... и за что люди должны жить? Пол зарплаты на коммуналку, еще пол чтобы иметь чем доехать на работу, на еду остается ф**а с маком. А если заболел?...",

"А депутатам и служащим зарплату и премии до минимальной сократить нужно! Люди и так едва выживают...".

Источник: "Телеграф ".

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