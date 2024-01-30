"Слуга народа" Сергей Нагорняк прогнозирует резкий рост тарифов на электроэнергию для граждан: цены могут увеличиться почти вдвое, до примерно 6 гривен за киловатт-час в 2024 году.

Член Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам и народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк напомнил, что в сентябре 2023 года Белый дом выслал письмо украинским властям с перечнем реформ, которые необходимо внедрить для обеспечения дальнейшей финансовой и военной поддержки от Соединенных Штатов.

"Либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию входила в перечень реформ для газового и энергетического секторов. Мы должны завершить эту реформу до сентября 2024 года, согласно определенному дедлайну. Хотя нам неизвестно, как это будет внедряться на практике, краткосрочные реформы из этого списка уже были выполнены без задержек", - заметил он.

По вопросу о новом тарифе на электроэнергию Нагорняк предполагает, что цены вырастут примерно вдвое по сравнению с современными цифрами, но важно оставить субсидии для тех, кто не может себе позволить оплату. Он отмечает необходимость государственной и международной поддержки для таких лиц, отмечая, что государство не может дотировать всех без исключения.

По словам Нагорняка, либерализация тарифов позволит компаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" прекратить дотирование населения и собирать средства в течение года на строительство третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, "Укргидроэнерго" сможет приступить к строительству Каневской ГАЭС, стоимость которой оценивается в $1,2 млрд.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что до завершения отопительного сезона 2023/2024 не предполагается повышение тарифов для населения.

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