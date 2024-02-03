Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать вкусное блюдо с картошкой и зеленью. Также по словам кулинара, можно попробовать нарезать ее иначе, однако по его методу будет очень вкусно.

Ингредиенты:

2 средних картофелины

Половина луковицы

Соль и перец по вкусу

Неполная ложка муки

Зелень для украшения

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Очистите картошку и нарежьте ее длинной соломкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тонко нарубите лук.

Смешивание ингредиентов:

Переложите нарезанный картофель и лук в глубокую миску.

"Мастер Шеф" Ярославский, добавьте соль и молотый перец по вкусу.

Если желаете, можно добавить травы или петрушку для аромата.

Хорошо перемешайте ингредиенты, преодолевая муку, чтобы они хорошо прилипли к картошке.

Жарка:

Разогрейте сковороду, добавьте масло.

Выложите всю смесь на сковороду, равномерно распределяя по дну, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Жарьте на среднем огне, переворачивая, пока картошка не приобретет румяный цвет (примерно 4-5 минут с каждой стороны).

Смените огонь на меньший и тушите под крышкой еще несколько минут с обеих сторон (примерно 3 минуты).

Подача:

Посыпьте жареную картошку зеленью.

Подавайте горячей, посыпанной зеленью, и при желании добавьте сметану или подавайте с солеными огурцами.

Подсказка:

Выбирайте картошку, которая хорошо разваривается и имеет желтый цвет в середине для лучшего вкуса, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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