Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как сделать вкусное блюдо с картошкой и зеленью. Также по словам кулинара, можно попробовать нарезать ее иначе, однако по его методу будет очень вкусно.
Ингредиенты:
- 2 средних картофелины
- Половина луковицы
- Соль и перец по вкусу
- Неполная ложка муки
- Зелень для украшения
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Очистите картошку и нарежьте ее длинной соломкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Тонко нарубите лук.
Смешивание ингредиентов:
Переложите нарезанный картофель и лук в глубокую миску.
"Мастер Шеф" Ярославский, добавьте соль и молотый перец по вкусу.
Если желаете, можно добавить травы или петрушку для аромата.
Хорошо перемешайте ингредиенты, преодолевая муку, чтобы они хорошо прилипли к картошке.
Жарка:
Разогрейте сковороду, добавьте масло.
Выложите всю смесь на сковороду, равномерно распределяя по дну, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Жарьте на среднем огне, переворачивая, пока картошка не приобретет румяный цвет (примерно 4-5 минут с каждой стороны).
Смените огонь на меньший и тушите под крышкой еще несколько минут с обеих сторон (примерно 3 минуты).
Подача:
Посыпьте жареную картошку зеленью.
Подавайте горячей, посыпанной зеленью, и при желании добавьте сметану или подавайте с солеными огурцами.
Подсказка:
Выбирайте картошку, которая хорошо разваривается и имеет желтый цвет в середине для лучшего вкуса, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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