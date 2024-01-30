Белая редька славится уникальными свойствами, пишет Politeka.net.
Благодаря содержанию витамина C и других полезных веществ, белая редька может способствовать поддержанию иммунной системы.
Белая редька содержит витамины. Такие как витамин C, витамин К, витамин A, витамин B6 и минералы, такие как калий, магний и железо.
Более того, некоторые вещества, содержащиеся в белой редьке, могут оказывать успокаивающий эффект на желудок и кишечник, способствуя снятию воспаления.
Редька – овощ, давно прославившийся уникальными свойствами.
Салат из белой редьки.
Важно включать белую редьку в рацион вместе с другими свежими овощами и фруктами, чтобы обеспечить разнообразие пищевых веществ и получать максимальные пользы для здоровья.
Один из вкусных вариантов – это салат из белой редьки, моркови и мандаринов. Его рецептом поделилась блоггер «𝙔𝙪𝙡𝙞𝙮𝙖 𝙊𝙉» .
Для приготовления этого салата понадобятся следующие ингредиенты: Морковь – 150 г, Мандарины – 130 г, Курага – 50 г, белая редька Дайкон (можно любую) – 100 г, Кунжут – 3 г.
Этот салат будет еще вкуснее, если приготовить простую заправку, для которой нужны: оливковое масло – 20 г, сок лимона – 20 г, перец (черный молотый) – по вкусу, корица (молотая) – по вкусу, соль по вкусу.
Заправка в салат из белой редьки.
Для салата из белой редьки морковку натираем на большую терку. Редьку чистим от кожуры и нарезаем тонкими полосками. Курагу режем небольшими кусочками. Соединяем компоненты в глубокой миске и заправляем соусом.
Следующий шаг в приготовлении салата из белой редьки – мандарины делим пополам и разрезаем поперек дольки на тонкие пластинки. Выкладываем яркую смесь на тарелку, украшаем кусочками мандаринов и зернами кунжута.
Салат из белой редьки.
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