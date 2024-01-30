Салат из пекинской капусты имеет много полезных качеств, поскольку этот вид капусты богат витаминами, минералами и другими веществами.

Салат из пекинской капусты может быть вкусным и полезным дополнением к рациону или прекрасным украшением к праздничному столу, пишет Politeka.net.

Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, рекомендуется употреблять в пищу пекинскую капусту свежей или легко обработанной.

Именно поэтому салат из пекинской капусты по этому рецепту так популярен. Он ведь очень быстро и просто готовится, а в своем составе имеет полезные и свежие продукты.

Речь идет о салате из пекинской капусты с огурцом и яйцом.

Салат из пекинской капусты.

Для его приготовления понадобятся пекинская капуста – 300 гр, 3 яйца, огурец, зеленый лук, майонез, сметана или несладкий йогурт.

Для приготовления салата необходимо отварить яйца. После охлаждения очищаем их от скорлупы и нарезаем кубиками. Со свежей пекинской капусты снимаем верхние, обветренные листья и тонко нарезаем.

Огурец нарезаем кубиками. В миске соединяем огурцы с пекинской капустой и нарезанными яйцами. Зеленый лук тоже нарезаем и добавляем в салат.

Вот и все, салат можно заправлять. Можно майонезом, а можно совместить его со сметаной. Также можно использовать чеснок. Добавить соль и перец.

Салат из пекинской капусты.

Если хочется, чтобы салат получился более диетическим, можно взять несладкий йогурт. Также салат из пекинской капусты будет очень вкусный с растительным маслом с соком лимона. Кроме того, можно добавить немного горчички – в зернах, острой или мягкой. Все зависит от собственных предпочтений.

Отметим, что пекинская капуста имеет низкое количество калорий и углеводов, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом.

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