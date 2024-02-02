Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал рецепт фантастически вкусного тортика, который ему в детстве готовила мама.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего любимого десерта еще с детства.

Мама готовила будущему шеф-повару торт "Три молока", и этот невероятный вкус запомнился ему на всю жизнь. Так что "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт, который он взял у своей мамы.

Для приготовления бисквита судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

190 г муки

10 г разрыхлителя

3 г соли

5 яиц

сахар – 165 г + 40 г

1 мл экстракта ванили

125 г молока

80 г сливочного масла (растопленное)

Для заливки "Три молока":

1 банка сгущенки

молоко - 500 г

200 г вареной сгущенки

Для декора:

250 мл сливок жирностью 33%

50 г сахара

250 г клубники (или другие ягоды)

Сначала отделяем яичные желтки от белков. "Мастер Шеф "Эктор Хименес-Браво сбивает желтки с сахаром (165 г), ванилью и солью до побеления массы. Отдельно взбиваем белки с сахаром (40 г) до стойких пиков.

Смешиваем муку с разрыхлителем, перемешиваем с желтками. Добавляем молоко, сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляет в массу взбитые белки и аккуратно вмешиваем их лопаткой.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выливает тесто в форму диаметром 26 см и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Для заливки просто смешиваем до однородности обычное, сгущенное и вареное молоко. На поверхности бисквита "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает много проколов вилкой, заливает корж смесью трех видов молока и оставляет его на 2-4 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Для декора судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает до пышности сливки вместе с сахаром. Выкладываем на торт "Три молока" взбитые сливки, а сверху украшаем ягодами.

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