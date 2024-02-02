В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего любимого десерта еще с детства.
Мама готовила будущему шеф-повару торт "Три молока", и этот невероятный вкус запомнился ему на всю жизнь. Так что "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт, который он взял у своей мамы.
Для приготовления бисквита судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 190 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 г соли
- 5 яиц
- сахар – 165 г + 40 г
- 1 мл экстракта ванили
- 125 г молока
- 80 г сливочного масла (растопленное)
Для заливки "Три молока":
- 1 банка сгущенки
- молоко - 500 г
- 200 г вареной сгущенки
Для декора:
- 250 мл сливок жирностью 33%
- 50 г сахара
- 250 г клубники (или другие ягоды)
Сначала отделяем яичные желтки от белков. "Мастер Шеф "Эктор Хименес-Браво сбивает желтки с сахаром (165 г), ванилью и солью до побеления массы. Отдельно взбиваем белки с сахаром (40 г) до стойких пиков.
Смешиваем муку с разрыхлителем, перемешиваем с желтками. Добавляем молоко, сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляет в массу взбитые белки и аккуратно вмешиваем их лопаткой.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выливает тесто в форму диаметром 26 см и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Для заливки просто смешиваем до однородности обычное, сгущенное и вареное молоко. На поверхности бисквита "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает много проколов вилкой, заливает корж смесью трех видов молока и оставляет его на 2-4 часа, чтобы он хорошо пропитался.
Для декора судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает до пышности сливки вместе с сахаром. Выкладываем на торт "Три молока" взбитые сливки, а сверху украшаем ягодами.
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