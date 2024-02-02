Известный шеф-повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт макарон в кремово-творожном соусе с сыром.

Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал детальный рецепт макарон в соусе с сыром. "Мастер Шеф" подмечает, что многие привыкли готовить макароны с маслом и добавлять обычные закуски, но в таком варианте рецепт будет намного лучше.

Ингредиенты:

400 г маленьких макарон

600 г молока

100 г сливок

45 г муки

45 г сливочного масла

Соль, мускатный орех

200 г + 100 г сыра Чеддер

По желанию: горчица, копченая паприка, острый перец

Инструкции:

Подготовка соуса:

Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте муку и обжаривайте на среднем огне до побеления муки и приобретения карамельного оттенка, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавьте 100 мл молока к обжаренной муке, перемешивая.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, отдельно подогрейте оставшиеся 600 г молока с сливками до кипения. Затем влейте молоко с мукой в кипящую смесь, создавая бешамель. Доведите до кипения и снимите с плиты.

Добавьте соль, тертый мускатный орех и 200 г тертого сыра Чеддер. Помешивайте, пока сыр не растает. По желанию, добавьте горчицу, копченую паприку или острый перец для добавления вкуса.

Приготовление макарон:

В кипящую подсоленную воду добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Отцедите через сито, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Запекание:

Объедините горячие макароны с приготовленным соусом. Перемешайте и выложите в форму для запекания.

Посыпьте сверху еще 100 г тертого сыра Чеддер.

Запекайте до получения золотистой корочки. Можно использовать верхний гриль для лучших результатов, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

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