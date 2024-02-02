Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал детальный рецепт макарон в соусе с сыром. "Мастер Шеф" подмечает, что многие привыкли готовить макароны с маслом и добавлять обычные закуски, но в таком варианте рецепт будет намного лучше.
Ингредиенты:
- 400 г маленьких макарон
- 600 г молока
- 100 г сливок
- 45 г муки
- 45 г сливочного масла
- Соль, мускатный орех
- 200 г + 100 г сыра Чеддер
- По желанию: горчица, копченая паприка, острый перец
Инструкции:
Подготовка соуса:
Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте муку и обжаривайте на среднем огне до побеления муки и приобретения карамельного оттенка, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавьте 100 мл молока к обжаренной муке, перемешивая.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, отдельно подогрейте оставшиеся 600 г молока с сливками до кипения. Затем влейте молоко с мукой в кипящую смесь, создавая бешамель. Доведите до кипения и снимите с плиты.
Добавьте соль, тертый мускатный орех и 200 г тертого сыра Чеддер. Помешивайте, пока сыр не растает. По желанию, добавьте горчицу, копченую паприку или острый перец для добавления вкуса.
Приготовление макарон:
В кипящую подсоленную воду добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Отцедите через сито, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Запекание:
Объедините горячие макароны с приготовленным соусом. Перемешайте и выложите в форму для запекания.
Посыпьте сверху еще 100 г тертого сыра Чеддер.
Запекайте до получения золотистой корочки. Можно использовать верхний гриль для лучших результатов, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
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