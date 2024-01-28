В Украине за небольшие деньги можно купить недвижимость, стало известно, в каких областях она продается.

В Полтавской области продают дом по 35 тысяч гривен, однако цена не окончательная.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

"Продается глиняный дом в с.Веселая Долина с печным отоплением, дом жилой, требующий наружных косметических работ, есть профильный забор, огород, сад, подробно по телефону", - говорится в объявлении .

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города составляет 30 км. Этажность: 1. Общая площадь: 50 м². Количество комнат: 4. Площадь участка: 25 соток. Тип крыши: Шифер. Санузел: Во дворе. Отопление: Твердотопливное. Ремонт: Жилищное состояние. Мебель: Нет.

Комфорт: Ограждение, подсобные помещения. Коммуникации: Асфальтированная дорога, Электричество, Центральный водопровод. Инфраструктура (до 500 метров): Детский сад, Детская площадка, Школа, Магазин, киоск, Остановка транспорта. Ландшафт (до 1 км): Парк.

В Житомирской области в селе Ярунь продают большой дом всего за 999 долларов, цена договорная.

"Продается большой дом. 4 комнаты, большая кухня, 2 веранды. Пристройки есть, такие как хлев, гараж, летняя кухня и баня, погреб. + 10 сот земли", - написал продавец.

В объявлении дополнительно указано, что расстояние до ближайшего города: до 15 км.

Этажность: 1. Общая площадь: 95 м². Количество комнат: 5. Площадь участка: 10 соток. Тип стен: Кирпичный. Тип крыши: Металлошифер. Мебель: Да. Бытовая техника: Плита, Варочная панель, Стиральная машина, Духовой шкаф, Холодильник. Комфорт: Гараж, Сад, огород.

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