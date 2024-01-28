29 января православные поклоняются веригам святого апостола Петра - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Первоверховного святого апостола считали покровителем домашней скотины, поэтому в этот день издавна принято уделять особое внимание животным и проверять, хватает ли им корма.

Отсюда появилось народное название праздника 29 января - Петр-полукорм.

В народном календаре день известен под названием "Петр полукорм".

Наши предки говорили: "Коли есть метла да костра - будет хлеба до Петра".

Существуют и запреты дня, для того, чтобы не разгневать святого, в эту дату вы не должны обижать домашних животных.

Также не рекоментуется 29 января рассказывать о проблемах в семье.

Рыбакам нужно быть внимательными на озере и водоемах, ведь в этот день начинал ломаться лед.

В эту дату лучше не выносить мусор из дома, ведь есть риск того, что можно вместе с ним вынести и собственное счастье.

29 января нужно обращать внимание на приметы погоды, чтобы узнать о будущем:

Так, если в этот день заметили сильную метель - значит лето будет дождливым.

29 января мороз - лето будет засушливым в этом году, также если птицы летают низко - это к сильным осадкам.

Источник: unian.

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