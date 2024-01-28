29 января православные поклоняются веригам святого апостола Петра - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.
Первоверховного святого апостола считали покровителем домашней скотины, поэтому в этот день издавна принято уделять особое внимание животным и проверять, хватает ли им корма.
Отсюда появилось народное название праздника 29 января - Петр-полукорм.
В народном календаре день известен под названием "Петр полукорм".
Наши предки говорили: "Коли есть метла да костра - будет хлеба до Петра".
Существуют и запреты дня, для того, чтобы не разгневать святого, в эту дату вы не должны обижать домашних животных.
Также не рекоментуется 29 января рассказывать о проблемах в семье.
Рыбакам нужно быть внимательными на озере и водоемах, ведь в этот день начинал ломаться лед.
В эту дату лучше не выносить мусор из дома, ведь есть риск того, что можно вместе с ним вынести и собственное счастье.
29 января нужно обращать внимание на приметы погоды, чтобы узнать о будущем:
Так, если в этот день заметили сильную метель - значит лето будет дождливым.
29 января мороз - лето будет засушливым в этом году, также если птицы летают низко - это к сильным осадкам.
Источник: unian.
Последние новости:
Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала, в Украине может появиться новый праздник: когда и что будем отмечать.