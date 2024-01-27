В народном календаре дата 28 января известна под названием Ефремов день.

28 января (10 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Ефрема Сирина, которого называют учителем покаяния.

Праздник 28 января по старому стилю - день памяти преподобного Павла Фивейского.

В день памяти святого Ефрема нужно покаяться и попросить у Господа прощения и у тех, кому доставили проблемы.

К преподобному Ефрему Сирину было принято обращаться, когда одолевают злоба и гнев.

Наши предки просили святого о мире в семье, доме и государстве.

Также в народе в этот день считалось дурной приметой убивать в доме насекомых - можно навлечь в дом беды и несчастья.

Обижать кошек и других питомцев так же категорически нельзя - за это ждет наказание.

На украинских землях было поверье, что 28 января - один из самых опасных и несчастливых дней.

Наши предки делали обереги от порчи и сглаза, а верующие молились.

Суеверные в этот день прибегали к "своим" методам - стучали по дереву и плевали через левое плечо.

Главные приметы 28 января:

в этот день ветрено - год будет сырым и дождливым.

Ночью в небе много звезд - будет хороший урожай льна.

Звезды ярко сверкают и блестят - к мороз; если же они тусклые - будет оттепель.

Источник: Униан.

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