В Украине планируют повысить пенсии, стало известно, у кого в 2024 году изменятся выплаты и что об этом думают украинцы.

В Украине 1 января уже выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, поэтому пенсии тоже возрастут.

В ПФУ объяснили , у кого дважды вырастут пенсии в 2024 году.

Так, ожидается увеличение выплат после индексации в марте, а отдельным категориям пенсионеров прогнозируется повышение в апреле.

Следующее повышение минимальной зарплаты планируется в апреле, когда она увеличится с 7100 до 8000 гривен, поэтому размер минимальной пенсии украинцев старше 65 лет, имеющих полный стаж, будут составлять 3200 гривен вместо 2840 гривен.

С 1 января выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, а минимальная пенсия увеличилась с 2093 до 2361 гривен.

К слову, на 1 января 2024 размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кроме того, некоторые пенсионеры получили возрастную надбавку: для граждан от 70 до 74 лет ежемесячная надбавка составляет 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, более 80 лет – 570 гривен.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость об увеличении пенсий в 2024 году:

"Снова у судей, прокуроров, депутатов праздник! А когда же на нашей улице будет, где простые пенсионеры живут? Пожалуй, не дождемся...",

"Известно кому повезет, а почему бы не прибавят тем, кто в этом нуждается, есть все равно все хотят, на коммуналку цены всем одинаковы, а, может, тем, что набавят еще и имеют заслуженные льготы, сколько можно издеваться над простыми честно работавшими пенсионерами" всю жизнь?!!",

"Ха-ха-ха, я уже приготовил мешок, а оказалось, что это дырка от баранки".

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