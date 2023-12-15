Представники Мінсоцполітики вважають, що не можна відключати світло найбільш уразливим категоріям населення через заборгованість.

У Міністерстві соціальної політики висунули пропозицію не припиняти постачання світла певним споживачам. Це не стосується аварійних перерв або запланованих відключень.

Представники Мінсоцполітики вважають, що не можна відключати світло найбільш вразливим категоріям населення через заборгованість. Для них мають бути запропоновані спеціальні заходи для вирішення цієї проблеми.

Відповідно до чинного законодавства, таким рішенням є реструктуризація заборгованості. Постачальник повинен запропонувати угоду, згідно з якою щомісячний платіж для виплати боргу не повинен перевищувати 20% щомісячного прожиткового мінімуму на одну особу.

До вразливих категорій належать:

Отримувачі субсидії.

Родини з новонародженими дітьми до 1 року.

Багатодітні та малозабезпечені родини.

Родини, де життєві можливості одного з членів залежать від безперервної роботи медичного обладнання.

Громадяни з інвалідністю І та ІІ групи.

Особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю.

Прийомні родини з опікою за більш як трьома дітьми.

Батьки, які взяли на виховання щонайменше 5 дітей-сиріт.

Вартість електроенергії зросла з 1,68 до 2,64 гривні за кіловат-годину у червні 2023 року. До закінчення поточного опалювального сезону нових збільшень не передбачено.

Важливо враховувати, що наразі різницю між реальним тарифом та вартістю, яку сплачують споживачі, компенсує регулятор. Однак це є негативною тенденцією, оскільки ці кошти можуть бути використані для відновлення енергосистеми.

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