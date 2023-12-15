Представители Минсоцполитики считают, что нельзя отключать свет наиболее уязвимым категориям населения из-за задолженности.

В Министерстве социальной политики выдвинули предложение не прекращать снабжение света определенным потребителям. Это не касается аварийных перерывов или запланированных отключений.

Представители Минсоцполитики считают, что нельзя отключать свет наиболее уязвимым категориям населения из-за задолженности. Для них должны быть предложены специальные меры по решению этой проблемы.

Согласно действующему законодательству, таким решением является реструктуризация задолженности. Поставщик должен предложить соглашение, согласно которому ежемесячный платеж для выплаты долга не должен превышать 20% ежемесячного прожиточного минимума на одного человека.

К уязвимым категориям относятся:

Получатели субсидии.

Семья с новорожденными детьми до 1 года.

Многодетные и малообеспеченные семьи.

Семьи, где жизненные возможности одного из членов зависят от непрерывной работы медицинского оборудования.

Граждане с инвалидностью I и II группы.

Лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

Приемные семьи с опекой за более чем тремя детьми.

Родители, принявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот.

Стоимость электроэнергии выросла с 1,68 до 2,64 гривны за киловатт-час в июне 2023 года. До окончания текущего отопительного сезона новых прибавок не предусмотрено.

Важно учитывать, что разницу между реальным тарифом и стоимостью, которую платят потребители, компенсирует регулятор. Однако это негативная тенденция, поскольку эти средства могут быть использованы для восстановления энергосистемы.

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