З 1 січня зросли прожиткові мінімуми для різних категорій осіб, через що пенсії також зростуть.

З початку січня пенсії деяких українців зросли, а очікується масове збільшення виплат після індексації у березні, а також окремим категоріям пенсіонерів прогнозується підвищення у квітні. В ПФУ пояснили, у кого двічі зростуть пенсії за 2024 рік.

Збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7 100 гривень призвело до зростання пенсій громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Згідно зі змінами, пенсії для цієї категорії осіб повинні становити щонайменше 40% від мінімальної зарплати, що означає зростання з 2 680 до 2 840 гривень з 1 січня.

Наступне підвищення мінімальної зарплати планується у квітні, коли вона збільшиться з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, пенсії для цієї категорії складатимуть 3 200 гривень замість 2 840 гривень.

Слід зазначити, що на 1 січня 2024 року розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

З 1 січня зросли прожиткові мінімуми для різних категорій осіб, а мінімальна пенсія збільшилась з 2 093 до 2 361 гривень.

Незалежно від загального підвищення виплат, деякі пенсіонери отримали вікову надбавку. Зараз ці доплати такі: для громадян від 70 до 74 років щомісячна надбавка становить 300 гривень, від 75 до 79 років - 456 гривень, більше 80 років - 570 гривень.

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