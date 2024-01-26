С 1 января выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, из-за чего пенсии также вырастут.

С начала января пенсии некоторых украинцев выросли, а ожидается массовое увеличение выплат после индексации в марте, а также отдельным категориям пенсионеров прогнозируется повышение в апреле. В ПФУ объяснили, у кого дважды вырастут пенсии за 2024 год.

Увеличение размера минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 гривен привело к росту пенсий граждан старше 65 лет, имеющих полный стаж. Согласно изменениям, пенсии для этой категории лиц должны составлять не менее 40% от минимальной зарплаты, что означает рост с 2680 до 2840 гривен с 1 января.

Следующее повышение минимальной зарплаты планируется в апреле, когда она увеличится с 7100 до 8000 гривен. Соответственно, пенсии для этой категории будут составлять 3200 гривен вместо 2840 гривен.

Следует отметить, что на 1 января 2024 размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

С 1 января выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц, а минимальная пенсия увеличилась с 2093 до 2361 гривен.

Независимо от общего повышения выплат некоторые пенсионеры получили возрастную надбавку. Сейчас эти доплаты таковы: для граждан от 70 до 74 лет ежемесячная надбавка составляет 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, более 80 лет – 570 гривен.

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