Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать куриную печень с вином настолько нежной, что ее смогут полюбить даже дети.

Ингредиенты:

300 г очищенной печени

200 г лука

180-150 г моркови

50 г стебля сельдерея

30-40 г белого вина

Соль, перец черный и ароматный

50 г сливочного масла

Свежий шалфей

Тмин и чеснок (по желанию)

"Полента Таранья":

70 г кукурузной крупы

70 г гречневой крупы

340 г молока

Соль

15 г сливочного масла

20 г пармезана

Инструкции:

Нарежьте овощи кубиками. Начните обжаривать морковь, затем добавьте лук, обжаривайте. Затем добавьте сельдерей и под конец чеснок, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите печень сверху, дайте ей немного подрумяниться. Добавьте белое вино, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на маленьком огне примерно 20 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте соль, шалфей и перец по вкусу. Продолжайте тушить еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и "затягивайте" соус.

Для Поленты Тараньи: доведите молоко до кипения, добавьте крупу, постоянно помешивая. Варите на малом огне 12-15 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Крупа должна остаться альденте. Добавьте соль, снимите с огня, вмешайте сливочное масло и пармезан.

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