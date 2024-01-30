Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать куриную печень с вином настолько нежной, что ее смогут полюбить даже дети.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 300 г очищенной печени
  • 200 г лука
  • 180-150 г моркови
  • 50 г стебля сельдерея
  • 30-40 г белого вина
  • Соль, перец черный и ароматный
  • 50 г сливочного масла
  • Свежий шалфей
  • Тмин и чеснок (по желанию)

"Полента Таранья":

  • 70 г кукурузной крупы
  • 70 г гречневой крупы
  • 340 г молока
  • Соль
  • 15 г сливочного масла
  • 20 г пармезана

Инструкции:

Нарежьте овощи кубиками. Начните обжаривать морковь, затем добавьте лук, обжаривайте. Затем добавьте сельдерей и под конец чеснок, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите печень сверху, дайте ей немного подрумяниться. Добавьте белое вино, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на маленьком огне примерно 20 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте соль, шалфей и перец по вкусу. Продолжайте тушить еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и "затягивайте" соус.

Для Поленты Тараньи: доведите молоко до кипения, добавьте крупу, постоянно помешивая. Варите на малом огне 12-15 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Крупа должна остаться альденте. Добавьте соль, снимите с огня, вмешайте сливочное масло и пармезан.

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