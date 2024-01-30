Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать куриную печень с вином настолько нежной, что ее смогут полюбить даже дети.
Ингредиенты:
- 300 г очищенной печени
- 200 г лука
- 180-150 г моркови
- 50 г стебля сельдерея
- 30-40 г белого вина
- Соль, перец черный и ароматный
- 50 г сливочного масла
- Свежий шалфей
- Тмин и чеснок (по желанию)
"Полента Таранья":
- 70 г кукурузной крупы
- 70 г гречневой крупы
- 340 г молока
- Соль
- 15 г сливочного масла
- 20 г пармезана
Инструкции:
Нарежьте овощи кубиками. Начните обжаривать морковь, затем добавьте лук, обжаривайте. Затем добавьте сельдерей и под конец чеснок, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Положите печень сверху, дайте ей немного подрумяниться. Добавьте белое вино, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на маленьком огне примерно 20 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте соль, шалфей и перец по вкусу. Продолжайте тушить еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и "затягивайте" соус.
Для Поленты Тараньи: доведите молоко до кипения, добавьте крупу, постоянно помешивая. Варите на малом огне 12-15 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Крупа должна остаться альденте. Добавьте соль, снимите с огня, вмешайте сливочное масло и пармезан.
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