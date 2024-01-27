Блины на молоке по этому рецепту получатся тоненькими, эластичными и нежными, но настоящий праздник вкуса состоится благодаря особой начинке.

Как приготовить нежные блины на молоке рассказала автор кулинарного канала sweet_workshop_of_yuliya .

«Рецепт соленой карамели и блинов, которые выйдут абсолютно у всех с первого раза», – рассказала автор блога.

Итак, для приготовления блинов на молоке нужны следующие ингредиенты: яйца – 2 шт., сахар – 15 г, соль – 2 г, молоко – 200 г, пшеничная мука – 60 г, масло – 1 ст.ложка.

Для карамели: сахар – 90 г, ванильный сахар – 5 г, вода – 25 г, сливки от 30% – 70 г, сливочное масло – 40 г, соль – по вкусу.

Ход приготовления блинов на молоке: яйца взбить с сахаром и солью.

«Если планируете блины подавать не с карамелью, а с ягодным соусом, то сахара можно добавить больше - 25 г. Соус с кислинкой, поэтому блины можно сделать слаще», - посоветовала автор кулинарного канала.

Блины на молоке.

После следует добавить чуть теплое молоко и в несколько этапов муку. Для того, чтобы блины получились очень нежными, муку следует просеять 2–3 раза.

«Не добавляйте всю муку сразу, следите за консистенцией. У вас может пойти меньше или даже больше муки», - объяснила кулинар.

Затем следует тщательно перемешать массу венчиком, чтобы не было комочков, добавить масло.

Печем блины на разогретой сковороде 1–2 минуты с обеих сторон.

Ход приготовления карамели: сахар насыпать в кастрюлю с толстым дном и залить водой.

«Он должен полностью раствориться и приобрести янтарный цвет», - пояснила Юлия, добавив, что перемешивать не нужно, потому что сахар может кристаллизоваться и будут комочки.

Варим карамель к блинам на молоке на среднем огне.

Когда сахар станет хорошего янтарного цвета, добавить холодное сливочное масло.

Сливки соединить с ванильным сахаром и хорошо нагреть.

«Не кипятить», – предостерегает автор блога.

Блинчики на молоке.

Следующий шаг – в несколько этапов влить сливки в сахарную массу, постоянно перемешивая.

Варить 1-2 минуты. Добавить соль по вкусу и взбить блендером в течение примерно минуты.



Такую карамель хранить в холодильнике в стеклянной банке под крышкой две недели.

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