Церковный праздник, 27 января (9 февраля по старому стилю) - день памяти Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.
Праздник 27 января по старому стилю - день памяти святой равноапостольной Нины.
Наши предки обязательно старались провести 27 января за работой.
Так, трудиться 27 января можно, поэтому стоит провести день занимаясь домашним хозяйством и генеральной уборкой в доме.
Однако есть и запреты в этот день, что нельзя делать:
Нужно избегать ссор, если с кем-то есть затяжной конфликт - 27 января идеально подходит для примирения.
Запрещено 27 января выносить мусор, потому что можете вынести свое счастье.
Также лучше не стричь волосы - это принесет неудачу.
Главные народные приметы на 27 января
Издавна наши предки верили, что коровье молоко в этот день обладает чудодейственной силой.
Раньше считали, что молоко 27 января поможет исцелиться от болезней и ожогов.
Существуют и приметы 27 января:
на небе белые облака - к морозам;
если деревья покрылись инеем - скоро потеплеет;
сильный ветер предвещал сырой и дождливый год.
Кроме Нины именины в этот день празднуют Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей и Степан.
Источник: Униан.
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