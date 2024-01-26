Церковный праздник 27 января, по новому календарю в этот день вспоминают святителя Иоанна Златоуста.

Церковный праздник, 27 января (9 февраля по старому стилю) - день памяти Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.

Праздник 27 января по старому стилю - день памяти святой равноапостольной Нины.

Наши предки обязательно старались провести 27 января за работой.

Так, трудиться 27 января можно, поэтому стоит провести день занимаясь домашним хозяйством и генеральной уборкой в доме.

Однако есть и запреты в этот день, что нельзя делать:

Нужно избегать ссор, если с кем-то есть затяжной конфликт - 27 января идеально подходит для примирения.

Запрещено 27 января выносить мусор, потому что можете вынести свое счастье.

Также лучше не стричь волосы - это принесет неудачу.

Главные народные приметы на 27 января

Издавна наши предки верили, что коровье молоко в этот день обладает чудодейственной силой.

Раньше считали, что молоко 27 января поможет исцелиться от болезней и ожогов.

Существуют и приметы 27 января:

на небе белые облака - к морозам;

если деревья покрылись инеем - скоро потеплеет;

сильный ветер предвещал сырой и дождливый год.

Кроме Нины именины в этот день празднуют Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей и Степан.

Источник: Униан.

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