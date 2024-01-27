Пекинская капуста по-корейски – это очень вкусное блюдо, которое понравится и тем, кто любит пекинку, и тем, кто обожает морковь по-корейски.

Пекинская капуста по-корейски – это невероятная и очень популярная закуска кимчи.

Кимчи обычно готовится из пекинской капусты (иногда кольраби), сельдерея и редьки, баклажанов, приправляется солью, чесноком, имбирем и красным перцем, с добавлением лука и морских моллюсков.

Потребление кимчи предотвращает образование избыточных жировых отложений, а острота блюда препятствует заболеванию насморком, является источником витаминов, а также укрепляет иммунитет. Именно кимчи трансформировалась в легендарную морковь по-корейски.

Рецептов кимчи большое количество. От на скорую руку, до более сложных и затратных во времени.

Автор блога «chris__farm» предложила свой рецепт пекинской капусты по-корейски.

«Вариантов приготовления в самой Корее много, просмотрела кучу видео, некоторые ингредиенты подогнали под доступные нам продукты. Мне понравилось - интересный вкус, необычное сочетание несочетаемого», - отметила кулинар.

Ингредиенты и ход приготовления пекинской капусты по-корейски:

Пекинская капуста 3шт (разделить на две части и залить холодной соленой водой, на 2-3 дня), Морковь 2шт, Редис (Дайкон) 2шт (нарезать соломкой), чеснок 3 головки, Имбирь средний, лук 3шт (измельчить в блендере).

Пучок зеленого лука мелко нарезаем. Соевый соус 200мл, сушеная рыбка к пиву (подойдет любая, главное не копченая) – ее следует измельчить.

«Рыбку взяла только потому, что не нашла сухих креветок, и не было рыбного соуса. Решила заменить таким образом», - объяснила автор блога.

Красный перец, паприка, острый перец, куркума, сахар – все по 1ст.ложке. Рисовую муку +/-1 стакан развести водой 1л.

«Проварить, на вид должна быть как густая сметана. Можно заменить сильно переваренным рисом», - посоветовала автор блога.

Пекинская капуста должна просолиться до мягкого состояния, чтобы можно было отгибать и смазывать каждый слой листьев. Рисовую муку необходимо засыпать в холодную воду. Затем поставить на огонь и помешивать, чтобы не образовались комочки, варить минут 30. Разложить закуску по емкостям, накрыть крышкой и ждать, пока настоится минимум 7 дней.

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