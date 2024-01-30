Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с украинцами рецептом вкусного и сочного мяса по-французски.
"Мастер Шеф" Глинская решила использовать для этого рецепта индейку, чтобы блюдо получилось максимально легким и полезным.
Для приготовления мяса по-французски "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- филе индейки - 1 кг
- картофель - 6-8 шт. средних
- твердый сыр - 150 г
- лук - 3 шт.
- растительное масло - 1,5 ст. л.
- горчица (острая) - 1 ст. л.
- майонез - 4 ст.л.
- сметана 15% - 4 ст.л.
- соль и перец
Противень "Мастер Шеф" Елизавета Глинская слегка смачивает водой, а сверху застилает разрезанный рукав для запекания, смазанный растительнымый маслом.
Мясо нарезаем пластинами толщиной примерно 1 см, добавляем соль, перец и выкладываем на противень одним слоем.
На индейку выкладываем лук, нарезанный тоненькими полукольцами, затем слой картофеля, нарезанного слайсами толщиной примерно 2 мм, и немного его подсаливаем.
Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает до однородности майонез с горчицей и сметаной. Выкладываем соус равномерно на картошку, а сверху посыпаем все сыром, натертым на мелкой терке.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская запекает мясо по-французки в духовке с конвекцией при 180 градусах 25-30 минут.
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