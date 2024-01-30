Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила собственный рецепт популярного блюда, которое подойдет и каждый день, и на праздник.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с украинцами рецептом вкусного и сочного мяса по-французски.

"Мастер Шеф" Глинская решила использовать для этого рецепта индейку, чтобы блюдо получилось максимально легким и полезным.

Для приготовления мяса по-французски "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

филе индейки - 1 кг

картофель - 6-8 шт. средних

твердый сыр - 150 г

лук - 3 шт.

растительное масло - 1,5 ст. л.

горчица (острая) - 1 ст. л.

майонез - 4 ст.л.

сметана 15% - 4 ст.л.

соль и перец

Противень "Мастер Шеф" Елизавета Глинская слегка смачивает водой, а сверху застилает разрезанный рукав для запекания, смазанный растительнымый маслом.

Мясо нарезаем пластинами толщиной примерно 1 см, добавляем соль, перец и выкладываем на противень одним слоем.

На индейку выкладываем лук, нарезанный тоненькими полукольцами, затем слой картофеля, нарезанного слайсами толщиной примерно 2 мм, и немного его подсаливаем.

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает до однородности майонез с горчицей и сметаной. Выкладываем соус равномерно на картошку, а сверху посыпаем все сыром, натертым на мелкой терке.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская запекает мясо по-французки в духовке с конвекцией при 180 градусах 25-30 минут.

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