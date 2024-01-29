Салат из пекинской капусты по этому рецепту очень прост в приготовлении, имеет легкий вкус, но очень сытный.

Салат из пекинской капусты можно сделать легким или сытным, диетическим или более калорийным. Все зависит от ингредиентов, пишет Politeka.net.

Если добавить красную рыбу – салат из пекинской капусты будет более изысканным, а если предпочесть охотничьи колбаски или салями – питательнее. В зависимости от ингредиентов салат из пекинской капусты может быть закуской, дополнением к блюдам на обед или даже стать ужином. Опять же, все зависит от желаний.

Салат из пекинской капусты.

Салат из пекинской капусты по этому рецепту тоже готовится очень быстро, но будет более сытным, чем обычный с огурцом и помидором.

Для него понадобятся следующие ингредиенты: Капуста пекинская, Курица копченая, Перец болгарский, Огурцы, Кукуруза консервированная, Соль и перец по вкусу.

Ход приготовления элементарный – ингредиенты нарезаем кубиками, солим и перчим. Добавляем любимую заправку или просто майонез.

Салат из пекинской капусты.

«Сытный салат, который в самое сердечко по вкусу», - отметила об этом рецепте салата автор кулинарного канала «Sandra.s_0009».

А еще можно соединить майонез со сметаной. Если взять горчицу, оливковое масло и сок лимона будет легкая и пикантная заправка для салата из пекинской капусты. Горчицу также можно использовать разную – острую, мягкую, с зернышками.

Наиболее диетический вариант заправки в салат из пекинской капусты – несладкий йогурт.

Подчеркнем, что в пекинской капусте, кроме прочего, вдвое больше витамина С, чем в белокочанной. В 100 г этого овоща содержится 45% дневной нормы этого витамина.

Даже к весне содержание в ней витаминов остается высоким, что выгодно отличает его от других овощей.

Из пекинской капусты готовят большое количество разнообразных блюд – от голубцов до котлет.

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