Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала рецепт, который позволит сэкономить время и силы на приготовлении пирожков.

Победительница второго сезона и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила легкий и быстрый рецепт ленивых пирожков на сковороде.

Для начинки "Мастер Шеф" Глинская выбрала яйца и зеленый лук.

Для приготовления вкуснейших ленивых пирожков с яйцом и зеленым лучком звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

мука – 200 г

сода – 5 г

соль – по вкусу

кефир (можно заменить айраном) - 300 мл

яйцо – 1 шт.

масло рафинированное - 30 мл + для жарки

Начинка:

зеленый лук – 200-300 г

яйца – 3 шт.

зелень укропа

Чтобы приготовить тесто, нужно сначала смешать сухие ингредиенты: муку, соду и соль. В большую миску "Мастер Шеф" Елизавета Глинская наливает кефир (айран), добавляет яйцо, растительное масло, смесь муки с содой и солью и перемешивает до однородности. Тесто должно быть без комочков.

Яйца для начинки отвариваем и мелко нарезаем. Также измельчаем ножом зеленый лук и укроп. Добавляем начинку в тесто и просто все перемешиваем.

На хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла жарим ленивые пирожки с обеих сторон, выкладывая небольшие порции теста ложкой. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подчеркнула, что сковороду нужно обязательно накрывать крышкой, чтобы пирожки прожарились.

Чтобы убрать избыточное масло, выкладываем готовые пирожки на бумажные полотенца – и можно наслаждаться.

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