На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший фаршированный картофель с грибами и сыром.
Рецепт очень простой, а картофель получается очень нежным и вкусным. Это блюдо подойдет и на каждый день, а также для праздничного стола или романтического ужина.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 6 больших картофелин
- 30 мл растительного масла
- 300 г моцареллы
- 200 г грибов
- 150 мл сливок
- 10 г зеленого лука
- 1 луковица
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что начинку можно выбрать другую – по вашему вкусу и фантазии.
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво очень хорошо вымывает, ведь мы будем готовить его с кожурой. Смазываем картофель растительным маслом и заворачиваем каждую картофелину отдельно в пергамент, а затем в фольгу – так он пропечется идеально.
Отправляем картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
Лук судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кубиком, а шампиньоны слайсами. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом лук и грибы. Далее добавляем соль, перец, сливки, нарезанный зеленый лучок и жарим все еще в течение нескольких минут.
Запеченный картофель достаем из пергамента и фольги. Каждую картофелину разрезаем пополам, не дорезая до конца, выскребаем середину и смешиваем ее с тертым сыром, затем выкладываем грибную начинку и посыпаем сверху тертым сыром.
Отправляем картофель с начинкой в духовку и запекаем до румяной сырной корочки.
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