Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил еще один оригинальный, простой и невероятно вкусный рецепт картофеля.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший фаршированный картофель с грибами и сыром.

Рецепт очень простой, а картофель получается очень нежным и вкусным. Это блюдо подойдет и на каждый день, а также для праздничного стола или романтического ужина.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

6 больших картофелин

30 мл растительного масла

300 г моцареллы

200 г грибов

150 мл сливок

10 г зеленого лука

1 луковица

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что начинку можно выбрать другую – по вашему вкусу и фантазии.

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво очень хорошо вымывает, ведь мы будем готовить его с кожурой. Смазываем картофель растительным маслом и заворачиваем каждую картофелину отдельно в пергамент, а затем в фольгу – так он пропечется идеально.

Отправляем картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Лук судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кубиком, а шампиньоны слайсами. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом лук и грибы. Далее добавляем соль, перец, сливки, нарезанный зеленый лучок и жарим все еще в течение нескольких минут.

Запеченный картофель достаем из пергамента и фольги. Каждую картофелину разрезаем пополам, не дорезая до конца, выскребаем середину и смешиваем ее с тертым сыром, затем выкладываем грибную начинку и посыпаем сверху тертым сыром.

Отправляем картофель с начинкой в ​​духовку и запекаем до румяной сырной корочки.

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