В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить сладкий "Обезьяний хлеб".

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать эту мягкую и невероятно вкусную выпечку с приятным ароматом корицы и маслянистым соусом.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

молоко - 200 г

сливочное масло 82.5% - 85 г

яйца – 2 шт.

сильная мука - 500-550 г (можно заменить на обычную, но взять ее немного больше)

дрожжи – 11 г сухих или 30 г живых

сахар – 50 г

щепотка соли

Также нам понадобятся:

сливочное масло 82.5% - 125 г

корица – 1 ст.л.

молотый имбирь – 1ч.л.

молотый мускатный орех – 0.5 ч.л.

сахар – 150 г

50 г семян подсолнечника

100 г грецких орехов (или любые другие)

150 г голубики и клюквы (можно заменить другими ягодами или сухофруктами)

соленая карамель (ее можно приготовить самостоятельно по этому рецепту)

В теплом молоке "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растворяет сахар, добавляет дрожжи и дает им немного времени для активации. После этого добавляем яйца, растопленное сливочное масло, муку, соль и замешиваем тесто. Когда тесто немного подойдет, обминаем его и формируем маленькие шарики.

Отдельно "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растапливает и совсем немного нагревает сливочное масло. А сахар смешиваем с корицей, имбирем, мускатным орехом и семенами подсолнечника.

Обваливаем шарики теста в растопленном масле, затем сразу бросаем в смесь сахара и специй и выкладываем в форму (можно брать для кекса или обычную прямоугольную). Пересыпаем шарики теста орешками и голубиной.

Когда тесто поднимется в 2.5-3 раза, отправляем "Обезьяний хлеб" в разогретую до 175 градусов духовку на 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Пока выпечка в духовке, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит соленую карамель и добавляет в нее 50 мл воды, чтобы она была более жидкой.

Готовому "Обезьяньему хлебу" даем немного постоять, а затем переворачиваем его и щедро поливаем соленой карамелью.

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