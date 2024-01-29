Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить мягкие и ароматные пампушки по традиционному украинскому рецепту. Румяные и с чесноком и зеленью - они будут дразнить вас и всю семью, считает "Мастер Шеф".
Для теста:
- 150 г молока
- 150 г воды
- 24 г свежих дрожжей (или 8 г сухих)
- 70 г сахара
- 100 г муки
Дополнительно:
- 1 яйцо
- 400-430 г муки
- 5 г соли
- 40 г масла или теплого сливочного масла
- Зелень, чеснок
- 1 желток для смазывания
Инструкции:
Смешайте молоко и воду, слегка подогрейте, но не допускайте перегрева (температура не выше 38 градусов). Добавьте сахар, дрожжи и часть муки. Тщательно перемешайте и дайте тесту подняться под полотенцем примерно 20 минут. Можно поставить в теплую выключенную духовку, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте яйцо и оставшуюся муку, замесите тесто и дайте ему опять подняться в теплом месте.
Вмешайте растительное масло в тесто, разделите его на кусочки примерно по 60 г, сформируйте шарики и распределите их в смазанную маслом форму. Поставьте подниматься снова в теплое место на 30-45 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разбавьте желток водой, добавьте щепотку сахара и тщательно смажьте верхние части пышек.
Выпекайте 25-30 минут при температуре 185 градусов до золотистой корки.
Сразу после выпечки смажьте горячие пышки смесью из мелко нарезанной зелени, чеснока, масла, щепотки соли и ложки воды.
Дайте остыть и наслаждайтесь этими ароматными и вкусными украинскими пышками, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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