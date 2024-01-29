Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить мягкие и ароматные пампушки по традиционному украинскому рецепту. Румяные и с чесноком и зеленью - они будут дразнить вас и всю семью, считает "Мастер Шеф".

Для теста:

150 г молока

150 г воды

24 г свежих дрожжей (или 8 г сухих)

70 г сахара

100 г муки

Дополнительно:

1 яйцо

400-430 г муки

5 г соли

40 г масла или теплого сливочного масла

Зелень, чеснок

1 желток для смазывания

Инструкции:

Смешайте молоко и воду, слегка подогрейте, но не допускайте перегрева (температура не выше 38 градусов). Добавьте сахар, дрожжи и часть муки. Тщательно перемешайте и дайте тесту подняться под полотенцем примерно 20 минут. Можно поставить в теплую выключенную духовку, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйцо и оставшуюся муку, замесите тесто и дайте ему опять подняться в теплом месте.

Вмешайте растительное масло в тесто, разделите его на кусочки примерно по 60 г, сформируйте шарики и распределите их в смазанную маслом форму. Поставьте подниматься снова в теплое место на 30-45 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разбавьте желток водой, добавьте щепотку сахара и тщательно смажьте верхние части пышек.

Выпекайте 25-30 минут при температуре 185 градусов до золотистой корки.

Сразу после выпечки смажьте горячие пышки смесью из мелко нарезанной зелени, чеснока, масла, щепотки соли и ложки воды.

Дайте остыть и наслаждайтесь этими ароматными и вкусными украинскими пышками, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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