Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить самое вкусное сало в жизни по особому рецепту с маринадом. "Мастер Шеф" также подмечает, что такой вариант он назвал лучшим не просто так, ведь ранее много экспериментировал.

Ингредиенты:

1 кг генеральского сала

60-70 г крепкой горчицы

Молотый черный и ароматный перец

40-50 г чеснока

5-6 лавровых листочков

Соль

Фольга

Подкопченая паприка (по желанию)

Несколько капель соевого соуса

Готовим:

Сало, если оно не подсолено, вымачиваем в воде с солью (25 г соли на 1 л воды) в течение 4-6 часов, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Вынимаем сало из воды и тщательно обсушиваем его полотенцем.

Натираем сало крепкой горчицей, молотым черным и ароматным перцем, тертым чесноком. Добавляем подкопченую паприку и несколько капель соевого соуса.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, складываем сало пополам, кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и маринуем его в течение 4-6 часов.

Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в разогретую духовку на 190 градусов на 40 минут.

После 40 минут разворачиваем фольгу и проверяем, подрумянилась ли кожура. Если нет, оставляем сало подрумяниваться еще 10-12 минут при температуре 200 градусов.

Вынимаем из духовки и подаем к столу. Можно наслаждаться горячим салом с чесноком и горчицей, подавая его с черным хлебом и хреном, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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