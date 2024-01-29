В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряные чесночные куриные крылышки.
По этому рецепту курочка получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, очень ароматной и вкусной. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво особенно советует приготовить такие крылышки на ужин – лучше всего их подавать с овощными салатами или сезонными овощами на гриле.
Для приготовления крылышек судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- куриные крылышки - 0,5 кг
- лук шалот – 2 шт.
- чеснок - 30 г
- вода – 50 г
- картофельный крахмал - 30 г
- перец чили – 1 ч.л.
- карри - 1 ч.л.
- сушеный зеленый лук
Лук шалот судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с чесноком и водой перебивает в блендере до однородности.
Крылья разрезаем по суставу, заливаем их луково-чесночной пастой, добавляем чили, карри, сушеный зеленый лук, крахмал и даем немного промариноваться.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил пожарить крылышки в аэрогриле - на это ушло 18 минут и одна ложечка растительного масла. Можно также попытаться запечь их в духовке.
Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:
"Класс, хороший золотистый цвет, а на вкус чувствую хорошие 😍";
"Ой Эктор....вы так вкусно едите....слюна аж капает изо рта....🔥";
"От собаке повезло в жизни, что у Эктора живет, такие вкусности постоянно ест 😂".
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