Шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой, диетический и очень вкусный рецепт куриных крылышек.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пряные чесночные куриные крылышки.

По этому рецепту курочка получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, очень ароматной и вкусной. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво особенно советует приготовить такие крылышки на ужин – лучше всего их подавать с овощными салатами или сезонными овощами на гриле.

Для приготовления крылышек судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

куриные крылышки - 0,5 кг

лук шалот – 2 шт.

чеснок - 30 г

вода – 50 г

картофельный крахмал - 30 г

перец чили – 1 ч.л.

карри - 1 ч.л.

сушеный зеленый лук

Лук шалот судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вместе с чесноком и водой перебивает в блендере до однородности.

Крылья разрезаем по суставу, заливаем их луково-чесночной пастой, добавляем чили, карри, сушеный зеленый лук, крахмал и даем немного промариноваться.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил пожарить крылышки в аэрогриле - на это ушло 18 минут и одна ложечка растительного масла. Можно также попытаться запечь их в духовке.

Украинцы в комментариях оценили новый рецепт от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:

"Класс, хороший золотистый цвет, а на вкус чувствую хорошие 😍";

"Ой Эктор....вы так вкусно едите....слюна аж капает изо рта....🔥";

"От собаке повезло в жизни, что у Эктора живет, такие вкусности постоянно ест 😂".

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