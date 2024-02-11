Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала рецепт питательного и полезного завтрака, на приготовление которого уходит совсем немного времени.

Ольга Сумская предлагает приготовить на завтрак гренки с сыром и яйцом, пишет Politeka.net.

«Классика жанра, будет вкусно», - подчеркнула Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня», рассказывая об этом рецепте.

Для приготовления гренок на завтрак понадобятся следующие ингредиенты: Хлеб – 250, г Яйца – 2 шт, Молоко – 150 г Твердый сыр – 50 г, Растительное масло – 20 г, Петрушка – по вкусу, Соль/Перец – по вкусу.

В миске объединяем яйца с молоком, взбиваем. На мелкой терке натираем сыр.

«Кстати, самым потребляемым сортом сыра является именно моцарелла. Его часто добавляют в пиццу. У нас сейчас желтый сыр», - прокомментировала ход приготовления гренок на завтрак Ольга Сумская.

Гренки с сыром.

Сыр добавляем в яичную смесь и размешиваем. Режем зелень петрушки. Ее тоже добавляем к омлету.

Все хорошенько перемешиваем и ставим на огонь сковороду, смазанную растительным маслом. Замачиваем гренки в яичном кляре с сыром и начинаем жарить.

Гренки жарим с обеих сторон до готовности.

Гренки с сыром.

«Люблю пикантные греночки, поэтому немного перчу», - отметила Ольга Сумская.

Выкладываем гренки на тарелку и украшаем петрушкой или другой зеленью.

«Наши гренки готовы! Можно пробовать!», - подчеркнула Ольга Сумская.

Гренки с сыром.

Отметим, завтрак называют важнейшим приемом пищи за весь день. Диетологи утверждают, что именно во время завтрака мы получаем много питательных веществ, недостаток которых трудно будет восстановить в течение дня.

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